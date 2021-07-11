洋基11日以王牌投手寇爾(Gerrit Cole)完封太空人，精彩演出震撼休士頓。這是多虧了「法官」賈吉(Aaron Judge)的一發陽春炮，讓洋基1-0獲勝，他還順便在跑壘時羞辱太空人。3局上，賈吉面對太空人投手葛倫基(Zack Greinke)，連續3球不出棒，等到第4顆進壘的變速球，被他拉打到左外野牆外。現場觀眾報以巨大的噓聲，賈吉一邊跑壘一邊做出「抓緊球衣」的動作。

Aaron Judge closed his jersey while he was rounding third 👀 pic.twitter.com/K420eYcuYF — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 11 2021

賈吉的動作，不用說就是在嘲笑太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)的蜂鳴器疑雲。2019年美聯冠軍戰，阿土伯揮出全壘打回到本壘時抓著球衣，搖頭示意隊友不要碰他的球衣，遭人指控是他在球衣下暗藏作弊用的蜂鳴器。太空人隊友解釋是阿土伯「害羞」才不讓隊友揭開他的球衣，因為他身上有難看的刺青。

總之阿土伯此事查無實據，但賈吉不能當作沒看到。其實賈吉本來對阿土伯算是相當友好的，阿土伯當選2017年MVP（賈吉第2名）的時候，賈吉還在IG發文誠心恭賀他。2019年作弊案件被揭穿之後，賈吉回頭去IG刪除了那則恭賀文。

賈吉後來表示：「這讓我想吐，我本來很佩服那些人，尊敬他們對休士頓與球團的貢獻。一支球隊從墊底爬上來，正確的選秀、正確的組隊，最後打到世界大賽，似乎令人尊敬。然後我們發現這不是他們贏得的，而是作弊來的，所以我覺得我當初那則貼文已經沒有意義了。」