就算太陽目前在今年總冠軍賽取得2勝0敗優勢，太陽當家控衛保羅11日卻強調，12日在密爾瓦基進行的總冠軍賽G3，到底具備什麼意義？他說：「對我們而言，明晚比賽是今年最重要比賽，也是我們必須贏下的比賽，我們必須帶著這種心態！」

「我知道明晚是在客場打球，公鹿在自己球迷面前打球，想必會打得比較舒服，但我們必須做好自己該做的部分，打出我們自己該有的樣子，我們必須成為比賽當中，表現最為飢渴的那一邊，」保羅說，「這些細節就是我們最該做到的。」

保羅也特別提到太陽當前隊內氛圍，「這個團隊很有趣，每個人都盡量讓自己顯得沒那麼嚴肅，我想這就是我們的優勢，其他球隊在出場時或許都帶著嚴肅心情，但我們會說玩得開心一點，這就是我們始終專注的原因，球賽只是場遊戲。」

至於年輕隊友戴文布克的表現，保羅表示，「我對布克印象最深的一件事，就是無論發生什麼狀況，他整場比賽都處於殺戮模式，就算比賽還剩40秒，我們還領先4或5分，大部分人都會持球拖延時間，他還是持續進攻，這就是他的心態！」