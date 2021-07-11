日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）舉辦的第二屆「KIBO機器人程式挑戰賽」（KIBO-RPC），台灣預賽昨在國家實驗研究院國家太空中心舉行，以遠端連線方式進行，12支隊伍激戰後，第一名為GeminiPYTW隊，來自巴拉圭留學於中央大學、台科大及空軍官校所組成的學生聯隊，獲得獎金新台幣2萬元。

國研院表示，這次共有12組參賽隊伍遞交程式，其中11組獲得最佳成績的A級。這些隊伍的成績經與團隊報告成績核計後，第一名為GeminiPYTW隊；第二名為台北市私立復興實驗高級中學Taipei Fuhsing Robotics Alpha隊，獲得獎金1.2萬元；第三名為南科國際實驗高級中學及雲林科技大學所組成的Clash Of Win隊，獲得獎金8000元。

科技部正積極發展太空科技、推動太空產業，培育太空科技與產業人才是其基礎工作，最新通過的《太空發展法》中亦明文規定主管機關科技部應促進太空科學普及，並培育太空產業發展人才。國研院太空中心執行科技部政策，積極協助國內學子參與國際太空科技相關競賽，為台灣培養太空科技的種子。

國際太空站（ISS）係由美國、俄羅斯、日本、加拿大和歐洲等國家地區合作維運，其中希望號實驗艙（KIBO）是由日本JAXA製造的艙組。本次競賽題目與去年類似，但難度增加，參賽學生必須編寫程式控制KIBO上的飛行機器人Astrobee更精準地移動位置和方向，在模擬太空艙中到達定點並做出指定動作。

經過一天的比賽，預賽第一名的GeminiPYTW將安排與亞太地區其他11國的勝出的隊伍參加JAXA的複選，如獲選進入決賽，將能參加預定今年9月舉行的決賽。決賽時，參賽學生將實際連線操作在國際太空站希望號實驗艙上的Astrobee飛行機器人，並與專業的科學家、工程師一起工作，學習最先進的科學、工程和數學方面的技能，也和來自世界各地的參賽者進行互動，擴大國際交流。