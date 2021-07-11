三級警戒延長，全台縣市依舊不提供內用、只能外帶，使用免洗餐盒的量愈來愈大，一名人夫表示，老婆規定他要把餐盒洗乾淨晾乾再回收，這讓從小到大都直接丟垃圾桶的他很不適應，上網詢問大家是否會回收餐盒，引起網友兩派討論，對此環保署表示，餐盒屬於紙容器要回收，不可回收的是塑膠餐具、筷子、牙線、泡麵碗。

一名網友日前在臉書「爆廢公社二館」表示，娶了台北老婆之後，家裡開始規定把免洗餐盒用洗碗精洗完晾乾再回收，這讓在台南長大的他很驚訝，因為以前從來沒有這樣做過，都是吃完直接打包丟垃圾場，同時他也好奇，餐盒到底能不能回收？

文一PO出後，引起網友們討論，有近8成的網友留言，沒有洗餐盒回收的習慣，「髒污嚴重的餐盒其實都不回收」、「以前我會洗過丟回收，結果被清垃圾的阿姨罵」，但也有人表示，會回收餐盒「我會洗完晾乾後回收，看到垃圾場沒洗還有食物殘渣，覺得幫忙清理的人很辛苦」、「餐盒會回收啊，外面不是有回收標誌」、「紙盒只要洗乾淨就可以丟回收了，沒有洗不能丟，台北丟垃圾要收錢，為了降低垃圾量，會做好資源回收」。

根據環保署官網顯示，餐盒屬於「紙餐具」是可回收的，不可回收的是塑膠餐具、筷子、牙籤、牙線、泡麵碗。並提醒廢紙餐盒（杯、盤、碗）在回收分類時應歸類為「廢紙容器類」，不能和廢紙混在一起回收。因廢紙餐具為了防水及油漬，業者會於表面塗上一層聚乙烯(polyethylene，PE)或浸臘處理，於回收後送到專業的廢紙容器處理廠，而回收的塑膠膜可再利用。若丟錯到廢紙回收，反而增加紙廠廢棄物處理成本。