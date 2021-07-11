中央流行疫情指揮中心宣布有條件開放餐廳內用，本順應中央指引的縣市在民意壓力下也紛紛「逆時中」，全國僅剩金門、澎湖維持有條件開放。新北市長侯友宜今（11）日對此表示，中央做指引必須要有guts，公布的內容沒辦法一致，又有矛盾與衝突，令出無法執行，這有折損公信力。

侯友宜表示，以現在的狀況，很多隱形傳播鏈還沒阻斷，再加上疫苗接種覆蓋率又低，不是一個解封的很好時機。中央在做指引必須要有guts、有擔當，該決定就決定，看到公布的內容沒辦法一致，又有矛盾跟衝突，讓執行的縣市沒有辦法做到，令大家沒辦法執行，如此有折損公信力。

侯友宜說，從二級升到三級，中央都決定了，至於從三級要不要降回來二級或是2.5級，中央要承擔且提出一致性的做法，讓中央跟地方在配合執行的過程中能夠一致，所以面對這次解封的爭議，中央在未來思考應更細膩，更應該承擔，共同為我們的防疫負起責任。