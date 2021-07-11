在中國有「中國人民的老朋友」的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日在一場美中關係活動上表示，由於歷史和文化原因，美中兩國看問題的視角有所不同，儘管並非所有問題都能得到迅速解決，但應該牢記一個前提，「美中間的戰爭將是一場難以言狀的災難」。

2021年7月9日是季辛吉秘密訪問中國大陸50周年的日子，現年98歲的季辛吉當天以視訊連線方式出席美中關係全國委員會和中國人民外交學會共舉辦的相關紀念活動。

《環球時報》英文網站發布的一段影片中，季辛吉說道「中美之間的衝突將會分裂整個世界，而如果試圖讓其他國家在中美之間站隊，只能為它們帶來更多的壓力，並讓局勢變得更加困難」。

他回憶說，1971年，美中雙方都希望通過擱置分歧和尋求對話來緩解緊張局勢，當年兩國的選擇對今天的美中關係局勢具有重要的參考意義。

他又指，50年後的今天，美中兩國間的合作需求並沒有減少。兩國關係仍然至關重要，甚至比1971年時更加重要。

季辛吉說，由於歷史和文化原因，美中兩國看問題的視角有所不同，「儘管並非所有問題都能得到迅速解決，但我們應該牢記這樣一個前提：美中間的戰爭將是一場難以言狀的災難。」

他呼籲雙方能繼續發揚對話精神，以推動兩國和世界和平發展為共同目標，努力開啟兩國關係新的未來。