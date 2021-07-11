日本東京都第4度「緊急事態宣言」將於7月12日上路，許多民眾昨天抓住天晴好機會出遊，觀光地區湧現大量人潮，不僅較去年同期大幅增加，甚至還高於去年疫情初期平均人潮。

日本每日新聞報導，昨天是東京都即將進入第4度「緊急事態宣言」前的最後一個週末，由於東京都內出現久違的陽光，許多觀光地區湧現大量出遊人潮。

這次東京都「緊急事態宣言」將從7月12日上路，預計一直持續到8月22日，時間不僅涵蓋整個東奧舉行期間，連日本傳統的盂蘭盆節及暑假都在宣言發布期間內；因此，有家長就說，「（出遊）是希望讓孩子們能留下夏天的回憶」。

位於東京都台東區的上野公園，70歲的金場敏憲拿著已預約的門票，帶著3歲孫子們同遊上野動物園。

金場說，一旦接下來進入「緊急事態宣言」後，要再出遊恐怕就有困難了，「能趕在最後一刻出來玩真是太好了」。

跟就讀小學的兒子一起造訪公園內國立科學博物館的45歲男性上班族說，中央政府反覆發布宣言，根本沒有辦法計劃暑假行程，也不可能一直讓孩子待在家裡，「等到宣言上路後，大概就只能去人少的公園了」。

關東及東海地方昨天多數地區都是陽光露臉的好天氣，甚至部分地區白天氣溫逾攝氏30度；東京都市中心昨天也出現今年最高溫的攝氏33.4度，可以看到不少孩童在公園噴水區戲水。

上野車站外有不少居酒屋，昨天也有人從白天開始就暢飲生啤酒。東京都6月20日解除「緊急事態宣言」後，有條件開放餐飲店提供酒類，但不過才3週時間，又要進入「禁酒」的宣言期間。

一名32歲男性上班族說，能在店內喝酒只有現在了，所以跟朋友趕來喝酒；跟妻子一起到居酒屋的60歲上班族說，已經有約3個月沒到店裡喝酒，沒想到又要無法在店內喝酒，真是遺憾。

根據行動電話業者統計，昨天下午3時左右，東京都丸之內區的外出人潮，較2020年7月假日平均人潮大增106.2%；新宿站增加59.7%、銀座站增加33.7%、澀谷中央街增加50.9%。

就算跟2020年初2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情尚未擴大的1月18日到2月14日假日平均外出人潮相比，昨天新宿站人潮增加5.7%、銀座地區也增加9.7%。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思(示其)）1100711