近日，在華南農業大學教學科研基地的稻田裡，搭乘嫦娥五號旅月的「太空稻」進行收割。不久後，這批「太空稻」的後代將在實驗室裡開始育秧，並被移栽到廣東的稻田，有望成為100％大陸原創的水稻新品種。

據新華社報導，8個月前，一批共重40克的水稻種子跟隨嫦娥五號航天器進行了一次長達23天的環月旅行，在深空環境中歷經宇宙射線的照射，順利返回地球，落戶到了廣東。

經過幾個月的育種、移栽、播種等過程，「太空稻」在華南農業大學教學科研基地長成了金燦燦、沉甸甸的稻穗。

華南農業大學國家植物航太育種工程技術研究中心的科研人員和工作人員近日對成熟的水稻進行採樣和收割，首輪種植圓滿完成。

據專家指出，經過深空搭載的太空稻極具科研價值，地球上的普通種子經過深空環境處理之後，再到地面選育、試種，有望培育形成高產優質農作物新品種。

20世紀80年代以來，大陸已育成糧食、經濟作物、蔬菜等幾百個太空品種。