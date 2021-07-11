海地最有權勢的黑幫首領切里齊爾（Jimmy Cherizier）。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）7日凌晨遭暗殺身亡，至今不清楚幕後主謀，海地最有權勢的黑幫首領切里齊爾（Jimmy Cherizier）昨（10）日宣布，旗下幫派成員將上街抗議總統被暗殺，威脅執行「合法暴力」，讓海地更混亂。

路透社報導，綽號「烤肉」（Barbecue）的海地G9幫派聯盟首腦切里齊爾昨日發布影片發表談話，他在影片中譴責警察與反對派政治人物，指控他們「勾結」後「犧牲」了海地總統摩依士。G9聯盟統領海地當地9支幫派，切里齊爾被視為當地最有權勢之一的幫派首腦，他之前是名警察。

影片中，切里齊爾穿著卡其色軍裝、坐在海地國旗前面，他指控這是場針對海地人民的國內及國際陰謀，「我們告訴所有基地成員動員起來、走上街頭，要求揭開總統被暗殺的真相。」

切里齊爾強調，他的手下將執行「合法暴力」，指稱現在將是控制海地部份經濟體系的敘利亞、黎巴嫩裔商業巨頭「歸還給」海地的時候了。

「現在是像我們這樣有捲髮的黑人擁有超市、汽車經銷以及自己的銀行的時候了。」

路透社指出，海地總統摩依士與當地部份商業巨頭有嚴重分歧。

摩依士7日凌晨1時左右在首都太子港（Port-au-Prince）的私人宅邸遭暗殺身亡，海地官方指出刺客是由訓練有素的26名哥倫比亞人及2名海地裔美國人組成。摩依士遭暗殺的背後主謀與犯案動機至今仍不明朗，加劇了海地的政治動盪，迫使政府向美國與聯合國請求協助。

由於幫派持續和警察爭搶地盤，太子港近幾周來暴力事件層出不窮，如今總統又遭暗殺，治安進一步惡化讓當地居民繃緊神經，一名名叫吉恩（Benoit Jean）的市民受訪時表示，「他們（指政府）根本沒有能力處理維安，警察數量不夠。」