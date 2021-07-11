為了打造更完整、舒適的體育環境，新竹縣政府向教育部體育署爭取「充實全民運動環境計畫」，新竹縣共有9個案子獲得補助經費1億819萬餘元，涵蓋竹北、竹東、五峰、尖石、新豐、芎林等鄉鎮市，未來在疫情結束後，期望能提升民眾親近體健設施。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣人口持續成長，且運動人口也與日俱增，此次爭取到的經費，用於改善現有運動環境、增添設備等，包含體育館、羽球館、風雨球場、游泳池均在列，期望疫情結束之後，能使民眾享用更優質的體育環境。

此次新竹縣預計改善的整修工程包含新竹縣體育館、竹東鎮立羽球館、新竹縣竹東鎮立游泳池、新竹縣游泳館、鐵嶺球場及五峰鄉多功能體育館修繕工程。風雨球場則有新豐公園（公1及兒2）、後營區野戰公園（公2及兒4）、新竹縣芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場規劃設計暨工程案，總核定經費為1億5183萬5177元，獲中央補助1億819萬5542元。

教育處指出，此次爭取的計畫為教育部推動的「前瞻基礎建設－城鄉建設－充實全民運動環境計畫」，包含改善既有運動場館設施、興建風雨球場、全民運動館等，主要目標是希望讓民眾運動空間更加便利，且隨處可運動。

教育處也表示，這是在教育部核定補助竹東全民運動館1億元之後，再度獲得補助，也感謝中央經費挹注，充實、改善新竹縣的體健設施。楊文科也表示，近年完成的大型體育場館項目包含竹北國民運動中心、竹北標準200M滑輪溜冰場等，期望未來解封後，民眾能多加利用。