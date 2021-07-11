我國女子網球好手謝淑薇台北時間今天（11日）凌晨在英國溫布頓網球錦標賽女雙決賽，與比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）聯手，以3比6、7比5及、9比7逆轉俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）及維辛妮娜（Elena Vesnina），謝淑薇繼2013年及2019年後，個人第3次奪得溫網女雙冠軍，總統蔡英文獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀謝淑薇的成就。

謝淑薇在2019年溫網與捷克選手史崔可娃（Barbora Strycova）合作拿下女子雙打冠軍，去年溫網因新冠肺炎疫情取消賽事，謝淑薇在本屆溫網改搭配比利時網球好手梅騰絲尋求衛冕，兩人組合位居大會第3種子，一路過關斬將，擊退各國好手，聯手高捧溫網女雙冠軍獎盃。

教育部體育署表示，網球向來是我國競技重點發展運動，也是國人高度關注的職業運動之一，我國選手在新冠疫情期間仍為爭取世界積分而努力，體育署未來也會持續提供選手後勤支援，更期望選手們未來能再接再厲，持續在世界舞台，為我國爭取更好的成績。