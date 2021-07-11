因中央流行疾病指揮中心宣佈全國進入三級警戒，台中市疫調公佈一確診病例足跡曾至中友百貨與新光三越百貨！其中，中友百貨自7/10下午3點起至今（7/11）日封館二天，進行全館清潔消毒作業；新光三越中港店宣佈今（11）日休館，再次加強全館內外全面消毒作業等各項防疫措施。

中友百貨表示，自疫情升溫以來，積極加強館內消毒作業，每隔幾天便進行一次例行性消毒。中友百貨配合政府相關防疫措施，機動調整防疫等級，並持續以下防疫措施，落實全民防疫，以確保顧客及同仁安全為優先要務。

此外，新光三越台中中港店昨（7/10）晚10點，接獲衛生局通知有確診個案足跡曾至館內，昨晚立即啟動清潔消毒作業。為考量所有員工及顧客安全，新光三越台中中港店宣佈今（7/11）日休館，再次加強全館內外全面消毒作業等各項防疫措施。

新光三越台中中港店表示，目前已經偕同衛生局針對確診個案館內足跡調查，並依循台中市政府防疫指引，進行各項防疫措施，新光三越後續也將持續配合政府相關規定，嚴謹落實各項防疫措施。

包括持續嚴謹落實全館實聯制、口罩100％到位、入場量溫；每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭；館內隨時排換氣維持新鮮空氣；每週2次，館內外大消毒等各項防疫措施。