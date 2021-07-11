金曲歌王蕭敬騰憑著高亢嗓音征服歌迷的耳朵，不只在台灣擁有高人氣，近年頻頻在大陸拓展演藝版圖，還登上節目《怦然心動20歲》，人氣非常旺。但他最近錄節目時，情緒一度失控，忍不住痛哭：「做自己，這句話很簡單，但很難，超級難。」

蕭敬騰分享節目《怦然心動20歲》的片段，內容為一名叫劉子萌的準大學畢業生在鏡頭前坦白，儘管跟大家相處得很開心，但獨處時就不這麼高興了，因為很怕落單的感覺，「所以我做了一些自己沒有辦法理解的行為，讓自己不開心，讓我自己真的沒有辦法做自己了。」雖然如此，她仍打起精神鼓勵夥伴們，「大家一定要開開心心，做自己，2021做自己。」

蕭敬騰透過連線鏡頭全程觀看，內心感性的一面被激發，罕在鏡頭前落下男兒淚，甚至哭到雙眼紅腫、鼻子通紅，頻用衛生紙擦鼻涕和淚水，有感而發地說：，「她的世界不在這5個人，但她迷失了自己，她為了這5個人，她活得不像自己。」

蕭敬騰講到激動處不停流眼淚。（圖／翻攝自優酷）

接著，他哽咽吐出真心話，「就是這樣子，然後我們就為了討好誰，為了怎麼樣做了很多，可能做了一輩子都不是你想做的事，可能說的任何一句話，都不是你想說的。」除此之外，蕭敬騰還點名另名成員恐龍（趙天昊），「我想跟恐龍講，社會不一樣，社會不是這樣子，出了社會有很多東西事，不是你想怎樣就怎樣，但是恐龍他給我很多的鼓勵，做自己這句話很簡單，但很難、超級難。」講到激動處不停拭淚，真性情的一面令網友心疼。