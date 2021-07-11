今（11）日凌晨，網路瘋傳大陸官媒新華社報導，永齡基金會與台積電已和BNT疫苗代理商上海復星醫藥正式簽訂銷售協議。上午新北市長侯友宜被問及此事時表示，疫苗現在是國內最欠缺的，不管是企業團體或宗教團體協助政府來買疫苗，政府要特別給它協助，如果有好的進展，能夠快速買到好的疫苗，我們不但要感恩，也要大家配合趕快接種疫苗，加強整個台灣民眾的疫苗的覆蓋率，保護自己。