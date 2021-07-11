網傳新華社報導鴻海、台積電買到BNT 侯友宜：如有好進展要感恩 11:382021/07/11 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜上午至碧潭視察人流管制。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（11）日凌晨，網路瘋傳大陸官媒新華社報導，永齡基金會與台積電已和BNT疫苗代理商上海復星醫藥正式簽訂銷售協議。上午新北市長侯友宜被問及此事時表示，疫苗現在是國內最欠缺的，不管是企業團體或宗教團體協助政府來買疫苗，政府要特別給它協助，如果有好的進展，能夠快速買到好的疫苗，我們不但要感恩，也要大家配合趕快接種疫苗，加強整個台灣民眾的疫苗的覆蓋率，保護自己。 政院證實與慈濟簽署疫苗採購法律文件 盼早日完成捐贈目標 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 #疫苗 #新華社 #報導 #台積電 #買到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內科7棟廠辦即將完工 銜接台北市區辦公室缺貨潮 09:012021/07/11 房產達人 鴻海、台積電證實 採購BNT疫苗正進行簽約法定程序 10:202021/07/11 政治 蘋果A15晶片量產 台積電7月拉貨旺季營收更驚人 08:302021/07/10 財經 藍營喊話 加碼3000萬劑BNT 12歲以上打好打滿 04:102021/07/10 焦點要聞 半導體超夯 台積營收攀高點 瑞昱加碼投資 04:102021/07/10 財經焦點 力積電明年產能被搶光 年底拚上市跟這檔掀比價 16:002021/07/10 財經 聚焦台達電、健和興等個股 充電樁加速擴建 14檔放電 04:102021/07/11 財經要聞 新北確診13人新莊暴增6人 侯友宜：北市職場有關 15:252021/07/10 生活 台積電營收 敲出雙響砲 04:102021/07/10 財經要聞 台積電5奈米淡季Q2竟創佳績 股價能回600？ 這些數據洩端倪 00:042021/07/10 財經 一杯星冰樂外加13項要求 星巴克滿足「瘋狂客製」的背後 08:202021/07/11 財經 政治熱門新聞 曝林昶佐不會和基層交陪 王世堅看不下去這畫面 - 政治 侯友宜一篇貼文提及萬華 媒體人脫口6字 - 政治 「微解封」部分縣市被批逆時中您認同嗎 最新民調太驚人 - 政治 「微解封」點燃民怨 藍委：指揮中心快要hold不住了 - 政治 民進黨一直在迴避一件事 黃創夏：這會累積怨恨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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