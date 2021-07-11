大陸氣質女神劉詩詩和吳奇隆婚後育有一子「步步」，產後迅速恢復好身材的她，完全不像生過孩子，近日她現身活動時，白到發光的好狀態，讓現場民眾都驚艷不已，連路人頭髮染到一半，也忍不住跑去圍觀，女神魅力無人能擋。

劉詩詩近日穿上平口漸層紗裙出席活動，整個人散發出滿滿優雅氣息，低胸剪裁讓她的好身材盡現，雪白酥胸和深邃事業線難得出來見客，傲人「天鵝頸」的唯美肩頸線條更是一覽無遺，性感中又不失仙氣。

劉詩詩生圖和精修圖差別不大。(圖／翻攝自微博)

路人頭髮染一半也跑出來圍觀劉詩詩。(圖／翻攝自微博)

而從路人分享的未P生圖可看出，她和工作室的精修圖差別不大，白到發光的真實狀態，讓網友都驚艷不已，身材也完全看不出生過孩子，連路人都被她的魅力折服，頭髮染到一半也要去看看女神的真面目。

其實，劉詩詩一直以來都維持前凸後翹的極佳身材，她曾說過已經不吃主食多年，且以少量多餐的方式進食，多吃蔬菜水果、多喝水，保持完美狀態，不過她有過圓潤時期，後來靠著喝黑咖啡+蜂蜜成功瘦身。

而劉詩詩2019年生下兒子後，半年左右就復出拍新戲《親愛的自己》，未料被網友批演技尷尬，連法令紋都比以前深，遭酸老了不少，對此，劉詩詩坦言拍戲當下身體的激素水準還沒有完全恢復，所以浮腫連自己都能看到。