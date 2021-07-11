今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂60周年，中共中央總書記習近平與北韓勞動黨總書記金正恩就此互致賀電。

大陸央媒報導，習近平在賀電中指出，1961年，中朝老一輩領導人作出簽訂《中朝友好合作互助條約》的戰略決策，為推動兩國持久友好合作奠定了重要政治法律基礎。

習近平說，60年來，中朝雙方秉持條約精神，相互堅定支持，攜手並肩奮鬥，增強了兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，促進了各自社會主義事業發展，維護了地區乃至世界和平穩定。

習近平稱，近年來，他與金正恩多次會晤，規劃兩黨兩國關係發展藍圖，達成一系列重要共識，願與金正恩加強戰略溝通，把握好中朝關係前進方向，引領兩國友好合作不斷邁上新台階，中方並堅定支持朝方發展經濟民生、有力推進社會主義建設事業。

金正恩在賀電中表示，近年來，面對複雜多變的國際形勢，「朝中兩國同志般的信任和戰鬥友誼日益加深，雙方關係發展到更高階段」。

金正恩表示，不斷加強和發展朝中友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場，「朝鮮黨、政府和人民將更加珍視作為雙方共同寶貴財富的朝中友誼，在建設社會主義、共產主義的神聖征程中堅定地同中國共產黨、中國政府和中國人民攜手前行」。