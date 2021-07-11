新冠肺炎爆發後，至今仍肆虐全球，台灣也在2個月前出現疫情，一波未平一波又起，如今當局宣布全台三級警戒再延長，各行各業也必須要遵守嚴格的防疫規範，才能「微解封」，其中，演藝圈受到波及，錄影工作難以進行，多數藝人都宅在家防疫兼養精蓄銳，包含「哈林」庾澄慶。

受到疫情影響，演藝圈運作也受到限制，不分資歷與地位，許多藝人只能停工待在家，在兩岸都相當受歡迎的天王庾澄慶就是，今年59歲的他，無論音樂或是主持風格，都較為動感有活力，他多年來也維持著不錯的外型狀態，不料最近有點發胖，連他自己也看不下去。

近日庾澄慶在臉書po文，過去喜歡分享自己到戶外爬山、騎腳踏車的他，如今宅在家也「動起來」，喊話「消滅可惡的小腹！」，只見庾澄慶穿著全套運動裝，深藍色無袖微透明緊身運動服搭配緊身長褲，身形看得清清楚楚，哈林也坦言「身體某些地方有點凸出」，果真腰間走鐘，多出一圈肉肉。

哈林隨之跪在瑜珈墊上，開始奮力滾輪30秒，發出努力的喘氣聲，相當賣力，但眾人沒研究他的運動方式，反倒聚焦在他的服裝上，女神徐若瑄忍不住留言：「哥！你生日快到了！我可不可以送你一套運動服？」，讓粉絲笑爆直呼「真的有必要」，還說要加碼一套讓他換著穿，看來哈林對這套運動服情有獨鍾，完全被認出來。