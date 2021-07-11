10日在上海舉辦的2021世界人工智慧大會（WAIC）閉幕式上，《推進上海經濟數位化轉型 賦能高品質發展行動方案（2021-2023年）》以及《推進上海生活數位化轉型 構建高品質數字生活行動方案（2021—2023年）》發布。提出透過線上新經濟、製造新模式、數位新基建等「十個新專項行動」，力爭未來3年，上海市數位經濟核心產業增加值超過6000億元（人民幣，下同）。

在城市數位化轉型的幾個不同層面中，經濟數位化轉型是上海實現高品質發展的重要抓手。

根據經濟數位化行動方案，將重點聚焦12個專項行動、形成40項重點任務，集中突破100＋關鍵技術、形成100＋標準化演算法產品、培育100＋智慧硬體產品，打造50＋市值超百億的流量型企業。

目標到2023年，將上海打造成為世界級的創新型產業集聚區、數位經濟與實體經濟融合發展示範區、經濟數位化轉型生態建設引領區，成為數位經濟國際創新合作典範之城。

上海將加強高端晶片、感測器、人工智慧演算法和作業系統等領域的關鍵數位技術創新突破。