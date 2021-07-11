新冠肺炎疫情延燒，新北市一度成為重災區，但新北市長侯友宜靠篩檢等迅速搶救疫情，如今新北每日的確診數已低於台北市，防疫成效大家有目共睹。對此，資深媒體人羅友志坦言，因為太了解侯，所以這五年來沒喜歡過他，但這60天真的對他改觀了。

羅友志9日在臉書表示，這五年來沒喜歡過侯友宜，「因為太了解他」，但這60天，侯友宜真的讓他改觀了。羅友志說，侯友宜走自己的路、信自己的專家、找自己的快篩廠商、顧自己的市民，「我也是新北市民，這次我有被照顧到的感覺！」

不過羅友志也喊話侯友宜別太高興，「我還是盯著呢！」他並呼籲，「那些最近拚命黑侯的後生晚輩們，身為黑侯大將軍都收手讓人家做事了，你們這些猴子猴孫們，連料都爆不出來一個的，是在瞎忙什麼？」

羅友志坦言對侯友宜改觀了。（圖／摘自羅友志 友話直說臉書）

此外，對於指揮中心宣布有條件開放餐廳內用，但各縣市在民意壓力下選擇紛紛「逆時中」，僅剩金門、澎湖維持有條件開放。侯友宜今（11）日表示，中央做指引必須要有guts，公布的內容沒辦法一致，又有矛盾與衝突，令出無法執行，這有折損公信力。