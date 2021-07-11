大聯盟明星周將在下周登場，天使隊大谷翔平也將參加率先展開的全壘打大賽，而擔任他的接球捕手的人，正是他的翻譯水原一平。
天使在推特上放上水原一平穿上捕手護具的照片，並寫道：「猜猜誰要在全壘打大賽擔任翔平的接球捕手」，此則推文也引發球迷熱議；而牛棚捕手布朗（Jason Brown）則負責幫大谷翔平餵球。
除了天使球團今天宣布大谷翔平參加全壘打大賽的相關消息，就連大聯盟公布的明星賽廣告，30秒的內容中滿滿都只有大谷翔平，認證今年就是「Sho-Time年」。
大聯盟明星周將登場，13日進行全壘打大賽，14日則是全明星賽，屆時大谷翔平2天都會參與，更要在明星賽秀「同場投打二刀」，也讓今年明星賽還未開打就充滿話題性。
對於這支廣告滿滿都是大谷翔平，大聯盟官網也列出9項理由，包含他是首位擔任先發投手的全壘打大賽參賽者、史上首位參與全壘打大賽的日本人、史上單季敲最多全壘打的日本人且僅用81場比賽完成。
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