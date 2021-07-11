防疫期間鬧出笑話，1名網友日前在父親的轎車前方發現疑似「內衣」的物件，傻眼地認為爸爸即使真要偷內衣，也不該放在如此明顯的地方，不過他之後近看，才發現原來是「2片口罩」連在一起，爆笑結果笑翻眾人，而國外也有孩童誤將N95口罩看作內衣，防疫期間鬧出的笑話真不少，

1名網友在Dcard上發文表示，他日前與母親準備外出時，在父親的轎車前座平台發現疑似「內衣」的物件，他當下傻眼直說「我爸的車上有迷樣物體」，懷疑父親偷內衣；不過之後他近看才發現，原來是2個口罩連在一起，因為口罩都已戴過、非平整狀態，因此2片口罩並排放一起，就相當貌似內衣。

1名網友日前在父親的轎車前方發現疑似「內衣」的物件超傻眼地，不過他之後近看，才發現原來是「2片口罩」連在一起。（翻攝自Dcard）

原PO事後笑說「我就問為什麼要這樣擺？還想說偷就算了，還這麼明目張膽，差點了解自己變態基因的來源」；其他網友則留言說，「哈哈我真的看成胸罩了」、「看留言才發現不是內衣」、「這樣放口罩，好像不太好哈哈」、「這樣子的情況下可以有正當理由，懷疑你父親是有去參與色情活動的」。

其實國外也有發生過誤認口罩為內衣的有趣事件，根據國外媒體《Standard》報導，1名女兒突然問媽媽「為什麼妳要把內衣放在爸爸的車裡面？」該母親當下超憤怒，女兒還說「有罩杯的東西還綁著帶子」，最後到車上才發現原來是N95的口罩。