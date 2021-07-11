廣東台山核電廠6月中因機組爐心中的燃料棒護套破損，導致鈾燃料的分裂物進入反應器的一次測冷卻水迴路，然而冷卻水系統為循環封閉迴路，放射性物質並不會跑到外部環境，原能會今(11)日表示，過去一個月持續加強環境輻射監測，空氣與飲用水輻射狀況一切正常。

原能會表示，自6月14日起監測迄今，原能會輻射偵測中心建置的63個即時環境輻射監測站(包含台灣本島51站、離島12站)，輻射監測值均為正常，另同步蒐集大陸鄰近區域(香港、澳門)之環境輻射監測站數據，也都在正常範圍。

對於國人關心的空氣及飲用水輻射安全上，原能會輻射偵測中心也加強檢測頻次，由輻射偵測中心各地設置的抽氣監測站(包含台灣本島16站及離島4站)，6月份已加強空氣輻射監測35件次、落塵水14件次，均無輻射異常情形。此外，5月份起國內之飲用水放射性取樣檢測，台灣本島36件次及離島38件次，均為正常。

原能會表示，原能會核能研究所持續運跑「國際核災輻射塵劑量評估糸統」，掌握台山核電廠對國內可能影響的擴散範圍、路徑及時程進行模擬評估，依據昨(10)日晚上的氣象風場預測，評估結果顯示，我國附近未來一周主要受太平洋高壓影響，台山核電廠外釋至大氣的放射性物質因偏南氣流，將朝台山核電廠北方擴散，影響區域以大陸廣東及廣西省內陸為主，不會影響台灣。

原能會強調，後續仍會透過已建置之63個環境輻射監測站，持續掌握我國環境輻射變化趨勢，若一旦發現異常情形，將在第一時間發布訊息，並立即展開各項因應作為，以維護國人輻射安全。