JJ昨首度舉辦線上演唱會。（JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（JJ）10日晚間舉辦《聖所 FINALE》終點站線上演唱會，未料開唱沒多久，用戶端開始出現LAG狀況，幾乎每一首歌都卡，甚至連JJ整段Talking都聽不到，許多網友留言要求退錢，不斷詢問申請退票方式，不少歌迷崩潰怒轟「太卡了根本聽不完一句話」、「四十分鐘一首完整的歌都沒聽到」。對此，演唱會直播平台SISTIC今稍早做出聲明，表示將向所有受影響的顧客提供退款，購票者也有機會再次觀看完整的JJ林俊傑《聖所 FINALE》終點站線上演唱會。

SISTIC聲明全文：

SISTIC感到非常遺憾，儘管我們盡了最大努力，我們始終無法與我們依賴的技術合作夥伴解決關於 2021年7月10日 JJ 林俊傑《聖所 FINALE》終點站線上演唱會的技術問題。

儘管我們做了最好的準備，包括進行壓力測試，負載測試和滿足雙倍的預期帶寬需求，但 SISTIC 與我們的技術合作夥伴遇到了無法預料的問題。我們立即進行了調查，但未及时給以令人滿意的方式解決。

我們對所發生的事件非常失望。可想而知，所有的粉絲將更加失望。我珍重和毫無保留地向JJ 林俊傑，粉絲們，JFJ Productions Unusual Entertainment Isotope Productions 合作夥伴以及所有為使這部備受期待的節目成為現實而努力工作的劇組成員道歉。

SISTIC 將向所有受影響的顧客提供退款。所有購票者也並有機會再次觀看完整的 JJ 林俊傑《聖所 FINALE》終點站線上演唱會。

我們的客戶服務團隊將通過電子郵件聯繫更多詳細信息。

我們再次向所有JJ 粉絲們毫無保留地道歉。