國泰金控11日上午提早公告6月獲利，單月稅後獲利129.5億元，創國泰金史上「最賺6月」，亦是已公告13家金控中，唯一6月賺破百元者，累計上半年稅前獲利破千億元，達1041.4億元，稅後獲利則有914.6億元，較去年同期大幅成長近180％，應可維持金控獲利金額第一名的寶座。

也就是說國泰金今年上半年已賺贏成立20年來的每一年，上半年每股稅後獲利（EPS）達6.65元。同時7月進入現金股利旺季，估計獲利還會持續攀高，繼續挑戰稅後獲利破千億元。

國泰金獲利持續創高的主要原因是全球股債價格攀高，子公司國泰人壽投資獲利創史上最佳狀態，國壽6月單月稅後獲利114.8億元，累計上半年稅後已賺775.2億元，不僅同樣是6月個時間賺贏58年來每年的獲利數字，也是壽險業目前半年及全年獲利新高數字。國壽去年6月因有一次性認列投資印尼銀行的損失，原本自結稅後獲利65.2億元，一次認列後轉為單月虧損0.9億元，累計上半年稅後獲利197.9億元，而國泰金調整後上半年稅後獲利亦從392.9億元降為327億元，也因為「打掉重練」，今年上半年國泰金獲利成長幅度才拉高到近180％。

國壽上半年因股債雙漲，趁波段實現資本利得，創造史上最賺6月、最賺上半年後，上半年淨值已拉高到7371億元，創史上新高，且淨值比自結約10.6％，7、8月會有現金股利進帳，市場估計國壽今年現金股利收入應有200億元以上，獲利亦會持續增加，上半年國壽貢獻金控獲利約84.8％。

且在新冠肺炎衝擊下，國壽6月新契約保費仍有104億元，上半年新契約保費已破千億元，由於業務員無法拜訪客戶，國壽靠視訊投保的新契約件數6月底就近3萬件，都是壽險業第一名。

國泰世華銀行6月稅後獲利19.4億元，上半年稅後122.6億元，應也是國銀上半年獲利第二名，貢獻金控獲利13.4％。