目前仍處於強化三級警戒階段，景區嚴格落實防疫規定，新北市長侯友宜今（11）日到新店碧潭風景區視察，見到遊客零星，多為附近居民。侯友宜表示，以往碧潭是人潮最多的風景區，今早遊客人數稀少，商店街的餐廳也沒有營業，鼓勵民眾持續維持低度活動。

侯友宜表示，市府要求做好人車管控，一定要降載到40％，人流的管控以及人潮儀表板都可隨時監看，目前狀況一切良好，區公所和警察隨時會在景點勸導民眾遵守人流管控，如果沒有遵守，風景區該關閉就關閉，希望市民朋友配合低度活動，到風景區接受人流管控，不要有群聚的現象。

侯友宜陸續視察水上腳踏車，目前暫停營業，7月19日前也維持不營業，商店街餐廳也全數暫停營業，只有少數附近居民外出散步。

新北市觀旅局表示，持續派員在風景區宣導，戴口罩、保持1.5公尺社交距離，搭配防疫宣導廣播。觀旅局提醒，雖然7月13日後配合適度放寬措施，戶外風景區包括碧潭特定風景區、瑞芳特定風景區、十分瀑布園區，降載、設有原容留人數最高40％上限，但隨時視景區現況，若現場人流無法嚴守防疫規定，亦得暫時關閉景區、管制人車進入。