全台染疫死亡人數飆高，據統計今年一到四月，死亡人數比去年增加0.8%，結果到了疫情爆發的五月，死亡人數增加13.8%，六月暴漲到19.8%。對此，台北市議員羅智強就表示，該現象被內政部次長陳宗彥稱為「高齡化影響」，痛批根本是胡扯，陳宗彥這種謊言說得出口，還有臉當中華民國的政務官嗎？

羅智強今日在臉書中指出，死亡數增加，唯一的變因就是疫情，五、六月的死亡人數比去年增加了4582人，扣掉確診死亡的650人，還有3900位台灣民眾，是間接因為疫情而死！羅智強要民進黨不要再自欺欺人了，到現在還說「社會中沒有確診黑數」？你不普篩而已！確診者默默的死去，政府以為不篩就可以美化數字嗎？

羅智強表示，死亡人數暴增的另一種可能，則是因為疫情排擠到了其他人的醫療資源，但這也代表著醫療資源沒有做到超前部署，民進黨政府阻擋疫苗害人民沒有辦法有足夠的防疫手段，所害死的不僅僅是「確診死亡」的736位而已，光是五、六月，政府就直接、間接造成4582位台灣民眾死亡！

民進黨執政造成這麼嚴重的慘劇，至今卻沒有任何人因此而下台，羅智強痛批，這是何等荒謬！