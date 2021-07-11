若日尼奧 是義大利的核心球員（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-決賽】[英格蘭@義大利(中立場地)][07/12(一)03:00][編號545]

晉身決賽的兩支隊伍在本屆歐國盃都表現得十分精彩，會內賽前被低估的義大利對上大熱門英格蘭，這個組合令人期待。

準決賽英格蘭反超前丹麥取勝的表現令人印象深刻，在國際賽上他們少有的在逆勢之中打得這麼有信心，在丟球之後不斷向丹麥施壓。不過在領先之後老毛病又再發作變得太過保守，差點被丹麥追平。

梅森·芒特 在中場的創造力十分有威脅（圖片來源︰達志影像）

而義大利擊敗西班牙的比賽當中也是打得不容易，義軍防守保持著傳統的堅韌力保不失，但同時也提升了左右邊路的攻擊能力。而本場決賽面對英格蘭將有更大機會先以防守社主，然後於反守為攻時爭取進球。[8]若日尼奧 Jorginho 對主帥 曼奇尼 Roberto Mancini 來說是隊內的核心，球隊隊型以及戰術設定都圍繞他去執行。先作為中衛前第一道屏障堅守崗位，同時冷靜地以以簡單直接傳球作出反擊組織，本場他主要任務會是將他在切爾西的隊友[19]梅森·芒特 Mason Mount 的威脅減至最低。

[9]哈里·凱恩 Harry Kane 在分組賽之後信心越來越強，在其他隊友如能為他作出更多支援的話再次進球的機會也很大，他的威脅性會令義大利一對中衛 [3]基耶利尼 Giorgio Chiellini 及 [19]博努奇 Leonardo Bonucci 要多加注意，這樣就可為其他隊友製造更多空間。

凱爾·沃克 防守經驗老到（圖片來源︰達志影像）

中場佈局非常關鍵，英格蘭如可爭取更多控球的話，兩側邊衛助攻的機率也會增加，意軍前線則需要更多時間回後防守。相反，義大利的[14]費德里科·奇薩 Federico Chiesa 及 [10]因西涅 Lorenzo Insigne 若有空間進攻的話會令 [2]凱爾·沃克 Kyle Walker 及 [3]盧克·蕭 Luke Shaw 必須防守。

在過去6場的對賽當中有3場是打平，另外3場義軍是2勝1敗，而義大利可以延續過去3場的表現的話他們依然是今屆歐國盃最好的球隊。預計義大利可在加時擊敗英格蘭成為本屆歐國盃冠軍。[和/0:0/1:1]