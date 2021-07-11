台灣本土疫情失守，各界與外媒幾乎一致認為破口就是3+11的邊境政策，沒有會議記錄更是引發軒然大波，民進黨立委管碧玲為此力挺衛福部長陳時中，並稱3+11決策「只是輸一次小戰役」，外界輿論譁然，對此，國民黨青年團前總團長田方倫痛批，「忠犬要護主，我們能夠理解」，但身為民意代表的立委諸公們要忠的是人民，更別提台灣的死亡率，在全球排名第8名，難道只是輸掉一次小戰役？

管碧玲昨（10日）在臉書撰文大讚陳時中，稱雖然台灣成功防禦500多天，還是被攻破，但與各國相比，儘管疫苗覆蓋率低，指揮中心卻有超強的疫情控制能力，狀況也以最快速度趨緩，「這個部隊是創紀錄的強」。

針對3+11政策，管碧玲直言，總體防疫戰力超強的部隊，「只是輸一次小戰役」，最後還是可以打勝仗，為何要陣前換將。管碧玲認為，「那次小戰役」只是為了維持出口貿易所需的國際運輸，錯誤也僅是個人違規行為，一家公司管理出問題卻要主帥負責，自己無法苟同。

對此，田方倫今（11日）在臉書發文痛批，自己每天記錄多少人死亡，是悲痛萬分，因為這是七百多個家庭破碎，更別提沒有被統計入內的數字，因為疫情，餐廳兩個月沒人來吃飯了；因為疫情，健身房兩個月沒人來運動了；因為疫情，劇場兩個月沒人來歡笑了，但這些在管碧玲眼中，只是「輸一次小戰役」。

田方倫表示，忠犬要護主，大家能夠理解，但身為民意代表的立委諸公們，要忠的是投票給你們的人民，這些可能還沒打到疫苗的人民，這些因為疫情經濟頓困的人民，這些殷殷期盼實質解封回歸生活的人民。田方倫稱，台灣目前確診病例有1萬5218人，死亡人數達到736人，死亡率4.8%，台灣的死亡率，在全球排名第8名，難道只是輸掉一次小戰役？