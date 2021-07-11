中央流行疫情指揮中心公布全台各縣市COVID-19疫苗接種統計數據。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

中央流行疫情指揮中心公布全台各縣市COVID-19疫苗接種統計數據。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

依據中央流行指揮中心11日統計數據，全國各縣市65歲以上老年人口全體接種情形，其中，新竹市65歲以上總計有3萬7533長者接種疫苗，換算接種率達59.62％，為台灣本島接種率最高；75歲以上接種率也有72.31％，全市總體覆蓋率則達13％。另，12日起將為67歲長輩接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心公布全台各縣市COVID-19疫苗接種統計，新竹市65歲到74歲的接種率為51.8％、75歲以上的接種率為72.31％，若不列入離島，竹市65歲到74歲排名全島第1、75歲以上排名第2。竹市也換算出65歲以上老年人口全體接種率，竹市接種率達59.62％，為本島接種率排名第1。

市長林智堅表示，新竹市累計已有5萬9582人接種疫苗，覆蓋率達13％，他要感謝接種疫苗的長輩不僅準時來報到接種，還將自身經驗分享給更多人，透過口耳相傳，降低其他人對於疫苗接種的憂慮，更增加對市府的信賴。

他也呼籲，希望符合相關接種疫苗資格者，盡快接種疫苗，一起加緊腳步，形成群體免疫，為台灣建構更強大的防疫網，守護國人的健康。

市府提醒，明起將為67歲長輩接種疫苗、13日為66歲接種疫苗、14日為65歲接種疫苗。各疫苗站採分流制，請接種者依通知時間「準時來」即可，並把握「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來的口訣，先在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

此外，新竹市今天也將完成162所幼兒園與7所兒童課後照顧服務中心約共1900位教職員工完成疫苗接種，為竹市公私立幼兒園所與兒童課後照顧服務中心，設下最安全的防疫網。