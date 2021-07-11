桃園市一名餐廳陳姓男員工，昨天中午頂著近36度高溫，爬上頂樓水塔進行清潔工作時，因長時間曝曬，突然昏厥摔入3公尺深的水塔內，稍微清醒後卻發現無法脫困，只好猛拍打白鐵製水塔，當時水塔被高溫曝曬下也呈現烤爐狀態，就在男員工燥熱難耐之際，有人聽到求救聲響後，立刻向110求救，順利將受困員工救出，當時已呈現虛脫狀態，經補充水分後幸運脫險。

根據調查，昨(10)日12時許，桃園警察分局景埔子派出所員警姜之維及陳志和接獲民眾報案，表示聽到某餐廳二樓水塔內有敲擊聲，疑似有人受困。

男曬暈摔入3米深水塔，猛拍打製造聲響從「烤爐」獲救出虛脫。(戴志揚翻攝)

員警立即趕抵現場，協同消防人員進行查看，發現餐廳陳姓員工困在約3公尺高的水塔內，有中暑脫水狀況，經過一番努力將陳男以繩索拉出水塔時，他已全身虛脫，消防人員立即為其補充水分並做檢視，其身體狀況幸無大礙。

消防隊員在替他進行充水分，並短暫休息後才陪著他爬梯下樓。員工表示，他是替餐廳進行整理清潔，在清理水塔時，因長時間曝曬在烈日下，導致有中暑現象卻未察覺，在登上樓梯欲用掃把清掃水塔內側時，感到暈眩掉入水塔中，因水塔高約３公尺無法自行脫困，於是敲打塔壁引起鄰居注意，幸好警消極速救援，讓其只受到一點驚嚇。

警方呼籲民眾，氣溫炎熱應隨時注意補充水分，並避免長時間曝曬，若有頭暈、心悸、大量出汗等中暑徵狀，應立即於蔭涼處休息並補充水分，同時請求救護，以確保生命安全。