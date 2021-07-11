公道三新闢道路工程去年9月動工。（陳育賢攝）

新竹市政府推動公道三新闢道路，全區住戶已全數搬遷，工程順利同步施工中，目前工程進度約近40％，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程，下階段將施做路段拓寬與銜接等工程，地方盼了30年的公道三，可望在2022年完工通車。

市長林智堅昨晚透過臉書，感謝公道三周邊住戶、80個原住戶理解與體諒，並配合搬遷，全區住戶搬遷進度已100％，工程也同步進行中。他說，看到怪手拆除房子的那一刻，他百感交集，因為住戶一定很不捨，但是他們的成全，讓新竹人等了30年，終於有了1條更安全、便捷回家的路。

他指出，新竹市政府早在1990年規畫公道三外環道路計畫，因牽扯到80多戶搬遷戶，歷經了8屆的市長，始終無法實現，他也猶豫是否推動，最後是基於公共利益決心完成。

過程中當然有住戶們訴說各種辛酸，例如房屋在計畫道路上，無法貸款、不容易買賣，擔心房子很快被拆除，房子破損也只簡易修繕，隨著時間流逝，居住品質也不斷下降。

為了推動公道三工程，市府同仁挨家挨戶的去說明，透過不斷的溝通、並提出完善補償機制，終於獲得搬遷戶的信任，還有搬遷戶還協助幫忙解說，更有搬遷戶因能搬家而向他道謝。

市府表示，市府兼顧拆遷戶提出補償，斥資7.4億向新竹縣購買土地，為拆遷戶整備「安置基地」，配置土地給拆遷戶運用，另也提供全拆戶房租補貼，若全拆戶在外租屋，1個月有2萬元、持續3年共72萬元補助。

工務處指出，公道三新闢道路工程原定去年9月施工，為體諒搬遷戶搬家作業，施工單位延至去年11月才進場施工，期間曾遇半拆戶改建、管線遷移等問題，都一一克服，且工程都採同步進行，避免延宕，例如先進行竹光路段拓寬等。

目前工程進度已近40％，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程；頂雅橋拓寬將於8月封路吊梁。