國際油價高檔震盪，中油宣布12日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.3及0.2元，用量普及的95無鉛汽油每公升價格站上30元整數關卡。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升25.6元。

中油強調，持續以「亞鄰最低」及「平穩緩漲」雙措施調整運作，以減輕民眾負擔、降低物價衝擊。本週95汽油價格每公升30元雖達啟動第一階段油價平穩措施門檻，但未超出30元，故暫不吸收。截至110年6月底，累計共吸收44.35億元。

受7月石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC＋)產量決策會議意外破局影響，導致國際油價震盪。中油本週調價指標7D3B週均價從每桶74.36美元下跌至74.26美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.073元。

中油表示，按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應調漲0.7元及1.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3及0.2元；應調未調之0.4元及1.4元皆由中油吸收。

中油指出，為減輕民眾負擔、降低物價衝擊，除亞鄰最低價限制，也遵循經濟部「油價平穩措施」，訂定95無鉛汽油每公升零售價達30、32.5及35元等3個緩漲門檻，95汽油零售價上漲超過各門檻之部分由中油及政府依序分別吸收25％、50％及75％。