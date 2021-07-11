近期有網友「警專組」整理政府在防疫期間的爭議事件，在Dcard論壇發表，沒想到遭到強制下架、帳號停權，對此，中廣董事長趙少康表示，民進黨打壓年輕人或學生的自由思考，正在摧毀前人努力的民主，帶台灣走回頭路。

趙少康表示，現在政府透過各種標案與預算養網軍已經不是祕密，「長期在網路論壇PTT帶風向打擊異己，甚至多次被抓包發文自導自演。現在更是完全不演了，直接將政治髒手伸入Dcard，施壓管理員刪除特定文章及帳號，消滅反對聲量，粗暴進行言論審查。」

趙少康指出，政府只要施政不力遭民意反彈，第一時間定是下令查假訊息，「接著就會有人被警方『查水表』或開罰，在社會營造箝制言論的恐怖氣氛，就是要徹底杜絕反對聲音。可笑的是，最會散布假消息的不是別人，就是民進黨自己，透過中央廚房產製梗圖，斷章取義或提供錯誤資訊讓側翼大量轉發，誤導民眾視聽。」

此外，日前有網友在PTT發文評論疫苗採購政策，遭到警方以《社維法》送辦，法官認定網友是因看到政論節目討論才有感而發，並無故意、誤導，也不足以影響公共安寧，因此判決不罰。對此，國民黨立委李貴敏表示，「明明就是人民的政治言論，行政官員明明也知道並不構成違法的事情，就非要祭出社維法來箝制，才讓老百姓覺得是在天天查水表的感覺。」

李貴敏表示，不論用社維法也好，其他法律規定也好，「透過箝制言論的手段，讓民眾因恐懼而不敢發表意見，就是對言論自由的妨害。在國外，相關案件的處理方式，必須有所謂『合理的懷疑』，當然不是因為有人告發就去處理，或者說隨便就把案件移送。」