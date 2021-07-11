女星徐若瑄（Vivian）9日在臉書透露，已在新加坡接種第二劑莫德納疫苗，隔天出現發燒、胸悶、全身疲憊、酸痛的副作用，徐若瑄趕緊吃普拿疼、睡覺休息，而徐若瑄今（11日）早則曬出喝椰子水的六連拍，透露自己「鋼鐵V充電完成」，宣告復活了。

徐若瑄前天打完第二劑莫德納疫苗，她表示：「我自己感覺第二針比較痛一點」，徐若瑄也強調，每個人痛的標準不一樣，她剛好是特怕針的人，徐若瑄事後到家還透露暈暈的「一到家洗手時，頭還撞到流裡台，之後就一直躺在床上，不想下去了～」。

徐若瑄9日已在新加坡接種第二劑莫德納疫苗。（圖／本報系資料照片）

到了第二天，徐若瑄發燒到38度，讓她直呼是「小魔王來了」，徐若瑄並發文透露：「就是小胸悶、全身疲憊倦怠微酸痛，打針的那隻手臂痛的抬不起來」，徐若瑄強調，這些都算正常的身體反應，她也吞了2顆普拿疼，並躺回床上睡覺、休息。

徐若瑄曬喝椰子水的六連拍，證明身體狀況好轉。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

而徐若瑄稍早則曬出喝椰子水的六連拍，證明身體狀況好轉，宣告復活的徐若瑄寫下：「比起昨天一整日發燒、全身酸痛、倦怠、無力、胸悶、胸喘，坐也不是、躺也不是的，無能為力」，徐若瑄今早一起床，覺得身體狀況好很多，也讓她直呼：「應該是熬過了！」

徐若瑄還自曝，她喝了三天共六顆椰子水，同時，則有網友留言提醒她要適量，還釣出徐若瑄親民回應：「謝謝分享，但是天然的東西，一天2顆不算過量，應該不至於造成不好的影響」。

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