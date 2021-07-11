這波疫情重創補教業及安親班業者，中華民國補習教育協會、中華民國課後照顧協會等團體今天發表共同聲明要求政府，讓他們在7月17日前微解封，而且讓高中以下補習班在7月之前完成疫苗接種，否則解封的第一天，他們不排除帶隊去教育部和指揮中心去請願。

中華民國補教協會發起發動補習班的教職員工和家長一人一信給總統，要讓總統知道，家長沒有補習班無法安心上班，而補習班因為受到不平等的待遇正在面臨倒閉潮，他們希望能在7月15日前達到1萬封以引起總統的重視。

人數才是力量，中華民國補習教育協會要在公共政策平台發動連署，要求政府在7月17日前讓他們微解封，預計明天或後天開始連署，目標是7天10萬人，要讓相關部門知道他們的決策是錯的！

中華民國補習教育協會說，這幾天有175萬劑疫苗進到台灣，以高中以下為招生對象的補習沒有理由不和幼兒園和課照中心一起打疫苗，因為他們照顧的學生的年齡不適合打疫苗，唯有他們打了疫苗才有辦法照顧這些學生。

中華民國補習教育協會要求教育部和指揮中心為高中以下補習班的教職員工馬上造冊，並在7月之前完成疫苗接種！否則解封的第一天，不排除將是我們將帶隊去教育部和指揮中心請願的日子！