苗栗縣政府警察局統計，全縣上半年測速照相桿前10名已出爐，位於後龍鎮台61線97.55公里南向的測速桿，取締量達3840件，成為上半年度的「桿王」。警方也發現，在疫情三級警戒期間，外出車輛減少，民眾駕車車速卻變快，也呼籲民眾仍須遵守速限，保護自己也保護他人。

位於台61線97.55公里南向的測速桿，今年取締量達3840件，為苗栗縣全縣固定測速桿之冠，該路段寬敞筆直，也沒有號誌管制，速限為每小時80公里，超速的用路人較多。這支測速桿於2019年啟用，該年度就為測速桿王，今年再蟬聯，恐為國庫進帳1152萬元罰鍰。

測速桿王亞軍則在頭屋鄉尖豐路、中正街口，於今年初啟用，位於頭屋交流道附近，該路段限速每小時50公里，上半年度取締量達2489件。第3名至第10名依序為獅潭鄉台3線108公里南向2105件、大湖鄉台3線131.6公里北向1722件、三灣鄉台3線102.8公里北向1365件、通霄鎮128縣道2.4公里西向967件、頭份市中央路頭份國中前東向941件、苑裡鎮140縣道8.1公里東向751件、竹南鎮永貞路與勝利街口南向717件、苗栗市台13線35.2公里北向690件。

警方表示，在疫情三級警戒期間，外出車輛減少，民眾駕車速度較快，透過固定測速桿執法設備，保障用路人的行車安全，也讓警察投入防疫工作，處理突發的治安、交通案件，警方也提醒，民眾外出務必遵守交通規則，維護彼此安全。

苗栗縣警局網站也公告固定式測速照相桿的位址，包含經緯度、拍攝方向、速限均有資料，民眾可自行留意，共同守護行車及荷包安全。