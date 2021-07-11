名嘴許聖梅的婆婆日前因敗血症引發多重器官衰竭病逝，臨終前三個女兒卻拒絕看最後一面，冷血行徑令人髮指。最近許聖梅在節目《命運好好玩》大吐苦水，表示婆婆從生病以來，醫藥費和生活開銷都是她一人負擔，三個姑姑卻冷眼旁觀，其中一位還領光婆婆40萬存款。

許聖梅在節目中表示，婆婆生前雖然罹患阿茲海默症，但身體硬朗常常出門，和女兒感情都不錯，未料去年因心肌梗塞倒下，生病的一年半期間累積一百多萬的醫藥費及日常支出，卻通通都是許聖梅一人獨撐，她雖然沒有怨言，但某天發現家族群組竟獨漏自己，坦言內心非常不舒服，老公只回應「三個姑姑都在裡面，你不要加比較好」。

許聖梅透露婆婆10年領了近40萬老人年金，想說可多少補貼醫療費，後來驚覺婆婆的提款卡、存款簿都被二姑拿走，問老公原因反遭質疑動歪腦筋，氣得她離家出走一天。想不到大姑某天忽爆料二姑的惡行，老公才透過通訊軟體問二姑錢去哪，對方起初說完全沒動，最後卻拿出一個餘額剩零的存款簿，40萬全遭領光，許聖梅氣到不行，要求姑姑們多少出手支援醫藥費，得到「我為什麼要付？我就是不付」的回答，聽完她心冷不已，二度動念想離婚，因不忍婆婆沒人照顧才打消念頭。

許多觀眾都同情許聖梅的遭遇，紛紛留言：「聖梅多愛自己，存點自己養老，別再—直付出，人老了就不會賺，留點吧」、「他們全家把許的付出認為理所當然」、「女的這麼付出，老公小孩都不理他，小姑也很白目，外人幫忙照顧媽媽還不會巴結，離得好」。