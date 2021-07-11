樺漢（6414）6月營收84億元，月增14.5％、年增23.6％，改寫歷史同期新高，主要受惠於雲端+網通+軟硬體智慧平台整體綜效顯現，推進三大事業體出貨表現良好，累計前6月合併營收429.5億元，年增17.9％。

樺漢表示，公司設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體6月營收貢獻同步向上，年增率分別達8.7％、21.8％、36.8％。

其中，設計製造成長動能來自於消費者生活型態在後疫情時期逐步改變，包括智能零售、娛樂博弈、智慧金融等市場設備需求明顯大幅增加，催動自助結帳機、自助公益彩票機、智能博弈機、智能櫃員機、機器視覺產品等業績成長，以個體部分來看，6月業績比去年同期增加32.1％，表現更為強勁。

展望第3季，樺漢看好自助結帳機、自助公益彩票機、智能博奕機等出貨動能，目前餐飲及娛樂服務在手訂單近50億元，後續預料將有更多相關產品合作機會，挹注今年營運逐季成長。

此外，樺漢表示，公司將持續憑著整合集團核心競爭力及雲軟硬智慧平台服務，拉高產業進入競爭門檻、優化訂單結構、壯大接單動能，鎖定高毛利、高年複合成長市場，具有高附加價值的產品技術的領域市場布局，透過整體營運規模放大與資源整合的優勢，保持未來良好訂單能見度。