中央授權地方政府自行判斷是否開放餐飲內用等「微解封」，但台北市長柯文哲、新北市長侯友宜帶頭喊話表示不開放，引發本島縣市全部跟進。綠委何志偉今日表示，柯、侯的舉動有政治對抗的意味，而這種狀況就像要不要放颱風假一樣，都是兩難，應該就現況回歸理性討論。

疫情指揮中心在7月8日宣布全國三級警戒，由原本的7月12日，延長14天，至7月26日，但若地方政府經評估考量，並做好防疫規範後，可自行決定是否開放餐飲內用，美術館、博物館等是否開放參觀。

消息出來後，柯文哲表示，台北市不跟進餐飲業開放，26日前餐廳禁止內用，侯友宜指出，新北市是重災區，仍有隱形疫情傳播鏈，疫苗覆蓋率也不足，除了戶外空間可以討論是否開放外，其餘包括餐飲內用在內，一律不開放。此舉引發本島縣市全部跟進，連原本有意解封的台南市、花蓮縣，在最後一刻也宣布禁止餐飲內用。

何志偉指出，其實這2個月下來，疫情控制的狀況超乎預期的好，連民進黨內的高層也嚇到，雖然中間還是有零星群聚感染的狀況發生，但也是很快就處理完。

何志偉說，基於疫情控制得當考量下，加上一方面要顧疫情，一方面也要兼顧經濟，這樣的邏輯下來，政府才會提出開放的討論空間，民眾也不需要把政府官員當成神，這都可以大家一起來協調決定。

何志偉表示，現在一些地方政府的放話，背後的涵義恐是想跟中央對槓唱反調，與其如此，何不公開廣納民眾跟業者意見，共同一起討論？

何志偉指出，如同放颱風假一樣，各縣市的狀況都不同，但若有縣市放颱風假，自己若不放，就會被民眾罵個半死，所以只好跟著放。

何志偉說，有很多縣市其實還在觀望，甚至有解禁的打算，但考量到民眾觀感，只好下禁令，其實防疫、經濟跟各地實際狀況，都應該納入考量，現在因為一些政治對抗，而失去理性討論的空間，這對國家整體發展，並不是什麼好事。