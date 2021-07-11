三峽老街自從三級警戒為止，已有10％的店家退租，理事長林豐斌指出，雖然中央開放微解封，但疫苗施打仍不普及，客人、店家都擔心有染疫黑數，無法預期微解封後生意就會改善。（蔡雯如攝）

中央13日起將實施微解封，新北市為求謹慎，仍然不開放「餐廳內用」，老街、夜市等也禁止邊走邊吃。三峽老街自從三級警戒為止，已有10％的店家退租，而鶯歌老街多數店家也未領到紓困補助，而老街店家老闆也表示，微解封後遊客、店家也擔心會有黑數，預期人潮不會變多，認為提高疫苗施打率，將老街店家也納入接種名單，才是最治本的辦法。

三峽民權老街商圈發展協會理事長林豐斌表示，三峽老街大約有97家店家，目前已有10家退租，由於房東不肯降租，商圈又沒有生意，店家堅持超過1個月已是極限，退租的狀況只會持續加劇，雖然中央開放微解封，但疫苗施打仍不普及，客人、店家都擔心有染疫黑數，無法預期微解封後生意就會改善。

鶯歌區陶瓷藝術發展協會理事長張素燕說，平日鶯歌老街上幾乎沒有店家營業，假日也僅有3成店家營運，儘管多數房東有減租，但許多店家現在幾乎是無收入的狀況，且多數小型店家也礙於紓困方案「認定員工數」，領不到商業服務業的紓困，另外有店家去年申請紓困貸款，今年準備還款卻又遇疫情，真的撐不下去。

張素燕表示，下周微解封人潮應該不會很多，最根本的方式還是需要對店家施打疫苗，讓遊客放心，老街跟夜市同屬觀光性質，尤其鶯歌老街店家多是賣藝術品維生，遊客多來自外地，要讓遊客對老街環境、人員放心才可能吸引人流，盼政府若有足夠疫苗，考量經濟和疫情影響，將老街店家納入施打名單。