網紅含羞草晚上於臉書及IG平台公開道歉。（翻攝自網紅含羞草日記臉書及IG）

南投縣衛生局強調，如確認屬實後，將依違反傳染病防治法開罰。（南投縣政府提供）

百萬網紅「含羞草日記」的含羞草（草爺），10日凌晨在IG平台上直播，鏡頭露出與近20名朋友群聚且未戴口罩，其地點疑在南投草屯鎮，南投縣政府已蒐集影片等相關資料，確認後將依違反傳染病防治法第37條第1項第1款規定，室內5人以上、室外10人以上之聚會，處新台幣六萬元以上、三十萬元以下罰鍰，且依過去裁罰主要當事人（主揪）的經驗，最重曾開罰過最高30萬元。

草爺10日凌晨與在IG平台上直播，邀鳳梨鼠薯上線，對鏡頭互相敬酒乾杯；草爺直播接近尾聲時，鏡頭一轉發現草爺與近20名朋友群聚且未戴口罩，引起粉絲留言，草爺自毀形象，連自己朋友都無法勸。

南投縣衛生局結合警察局去了解並調閱資料，如違規屬實將請當事人來陳述意見；確認後將依違反傳染病防治法第37條第1項第1款規定，室內5人以上、室外10人以上之聚會，處新台幣六萬元以上、三十萬元以下罰鍰。

對此，羞草晚上於臉書及IG平台公開道歉「親愛的朋友，防疫當前，我沒有藉口，不論任何理由、任何人都應該要落實並遵守防疫規範，我身為公眾人物，更應當要做好正確防疫示範。」

「指揮中心已經宣布有關『微解封』的相關辦法與措施，我個人認為，『三級警戒』還沒解除，『微解封』是適度鬆綁，也是為了要穩定部分社會運作、維持經濟活動所制定的辦法，並非是要讓我們產生鬆懈的心態。再次向大家說聲抱歉，本人也願意接受相關單位，依法進行後續處理。含羞草（江治緯）20210710」

南投縣政府表示：以過去裁罰室內群聚案件，主要當事人（主揪）曾開罰過最高30萬元，其餘參與人員為6萬元，至於該案還要勘驗直播影片，才能依情節進行裁處。