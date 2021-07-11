前總統陳水扁日前專訪前國安會祕書長邱義仁，勾起綠營對當年「台獨黨綱」和「台灣前途決議文」的討論，曾參與其中的前民進黨立委林濁水今天透露，台灣前途決議文是前綠委陳忠信的建議，決議文中「台灣主權獨立」一大段是他的意見，「國號中華民國」則是扁系的郭正亮等人堅持。

邱義仁日前陳水扁主持的節目中表示，台灣要宣布獨立，「現在不適當」，美國也反對「黨有這個目標，是有價值的，但現實上要考慮國際情勢」。陳水扁則指出，當年同黨的立委沈富雄和郭正亮都主張修台獨黨綱，但邱義仁和前民進黨立委林濁水表態反對。

林濁水對此表示「哪裡是沈富雄、郭正亮主張廢除台獨黨綱而已，根本是陳水扁叫他們嗆聲要廢的」，郭正亮也證實當年陳水扁要參選總統，要求郭在黨內提出「台灣前途決議文」，納入中華民國。但沈富雄則強調，扁並沒有交代台獨黨綱這件事，郭正亮也沒有跟他合作。

林濁水今天重申，郭正亮説陳水扁1999年指示黨內提出「台灣前途決議文」，因為當時要選總統，但台獨黨綱沒有處理中華民國，「台灣前途決議文」就是把中華民國納進去。郭證明了修台獨黨綱和陳水扁的關係，「這一點沈富雄的記憶恐怕有誤」。

但林濁水也說，「台灣前途決議文」的出現並不是根據陳水扁指示，而是陳忠信的建議。決議文中「台灣主權獨立」一大段是他的意見，「國號中華民國」是扁系陣營如郭正亮堅持的，「但我在國號前加『目前』兩字。最後決議文就此通過」。

他說明，國號前加「目前」兩字，扁系很不高興，但非這樣做不可，理由淺顯不過，林濁水舉例，堅持中華民國掛帥，我國駐外代表處包括外貿協會都會被迫關閉。「凡事不能只顧慮國民黨群眾的脾氣，國家走得出去更重要」。