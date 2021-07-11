彰化縣前縣長卓伯源，今（11）日低調透過社群平台表態參選國民黨黨主席，並在聲明中提出幾項重點，包括：擔憂兩岸的對峙讓中華民國及台灣人民處於危險處境，成國際邊緣；擔憂民進黨獨大，民主失衡，不利台灣民主的建立；擔憂國民黨失去黨魂，缺乏泱泱大黨氣勢。他也提出三大主張：民生為施政防疫重中之中重、和平，一中各表（非一表或同表），兩岸平等協商和平對話；做專職黨主席，不參選2024總統大選及立委。

卓伯源首先提到，美國白宮安全會議亞太總監坎伯，6日明確表示美國的立場不支持台灣獨立，他認為，美國了解台獨議題的敏感性，且在更早之前，日本關係協會會長邱義仁4日接受陳水扁前總統的廣播訪問時，指出美國不支持台灣獨立，且在當前的國際局勢之下，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定的。

邱義仁與陳水扁都是民進黨大老，也是台獨派的核心，卓伯源說，他們的表態意味民進黨台獨神話的破滅，以及民進黨用台獨來欺騙選票的破產，民進黨在國際上、在兩岸交流上已進退失據，這樣的做法讓台灣陷入一個危險的關鍵時刻。民進黨的全面執政造成了全面腐敗，他們赤裸裸的爭權奪利毫不掩飾，社會造成了對立、貧富差距非常嚴重；他們的行政權獨大，司法、媒體傾斜嚴重；他們制定了國安法壓制言論自由，國家社會缺乏了制衡的力量，民粹主義盛行。

卓伯源不禁要問，動員戡亂不是早就解除了嗎？怎麼戒嚴的幽魂又在台灣重現了，但反觀目前的國民黨，看不到一股團結的力量，領導者很可惜沒有重視中華民國這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎、九二共識，跟著民進黨膜拜，失去泱泱大黨的主體性。

彰化縣前縣長卓伯源表態參選國民黨主席，強調絕對不參選2024年的總統，也不參選2024年的立法委員。（圖／卓伯源提供）

卓伯源更說重話，指出國民黨的黨魂逐漸被淡化，黨的領導中心不幸自我矮化，不僅看不到執政重返的動力，也缺乏在野監督的角色跟力量，讓黨員看不到中心的目標，社會大眾也漸漸忽視國民黨的存在，所以我們要勇敢的讓大家了解，國民黨要回歸中華民國憲法，「中華民國憲法中的中國，是血統的中國、文化的中國， 也是民主的中國、法治的中國，我們要說我們是台灣人，也是中國人，這是國民黨基本的立場也是兩岸和平的基礎」。

沉潛了6年多，卓伯源表示，不忍看到國民黨向下沉淪台灣走向絕境，並將對台灣的愛，化做實際的行動；而台灣目前走向失衡的民主，全面執政、全面腐敗造成了民生的凋敝，但沒有健全的民主體制，就沒有民生、經濟，就沒有幸福的生活，因此要重歸健康的民主，才能夠回復一個安居樂業的民生，「民生絕對是我們的重中之重」。

卓伯源也提到，過去李登輝總統時代宣告了動員戡亂結束，制定國統綱領，讓兩岸不再武力對峙，兩岸和平交流，尤其在馬英九總統時代達到了高峰，取得了豐碩的成果，簽訂ECFA，到現在為止民進黨還在享受ECFA的和平紅利；因此我們了解台獨的路走不通，兩岸一定要回到九二共識、一中各表，他強調，不是一表也不是共表，而是互相不否認對方，兩岸要進行和平的對話、平等的協商，這條路才是台灣的康莊大道

他喊話，要重建國民黨的道德價值，要找回國民黨的尊嚴，發揮台灣的正能量，「國民黨基礎在台灣，國民黨為而台灣存在」；而台灣在民進黨全面執政全面腐化之下，他有信心帶領國民黨喚起黨魂，結合全黨力量成為台灣人民另外一個正確的選擇。

卓伯源承諾，擔任黨主席絕對是一個專職的黨主席，絕對不參選2024年的總統，也不參選2024年的立法委員，希望大家團結一致為台灣找到一個新的未來、新的希望，終結民進黨全面執政，全面的腐敗。