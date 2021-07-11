過去以藝名李嘉在歌壇闖出一片天、被封為「夜市小天后」的藝人李愛綺，今(11日)早突然在臉書po文開噴，對象是同為藝人的李妍瑾，寫道：「人在做天在看、沒在怕別人亂講、但我比較不了解的是、為何有人會無聊到去管別人的家事…說我棄養父母？妳有事嗎？李妍瑾！」直言對方自以為要幫李愛綺妹妹，但根本沒搞清楚狀況，痛罵李妍瑾「如果你只是要炒妳直播新聞、那就太low了」。

李愛綺今早在臉書po文直接點名李妍瑾，表示她自以為正義，「一通電話就可以跟記者爆料、斷章取義、沒有根據！」大嘆對方根本不了解她，也不了解她的父母，就說她棄養爸媽，「要當正義姐嗎？幫我妹嗎？那請你用用腦子、先搞清楚狀況」，事後李愛綺接受《三立新聞網》電訪，表示妹妹在幫李妍瑾直播賣衣服，兩人喝醉酒閒聊，妹妹抱怨發牢騷，但李妍瑾也沒求證就跟媒體爆料，讓李愛綺大暴怒，直呼跟李妍瑾一點都不熟「如果對方報導寫的任何一個字是錯的，我一定告死李妍瑾」。

李愛綺臉書po文。(翻攝自李愛綺臉書)

李愛綺透露，妹妹小她9歲，是單親媽媽，獨自撫養一個5歲的孩子，本來是跟爸媽一起住在汐止，後來妹妹為獨立工作而搬到東區，爸爸為了照顧妹妹也跟著搬去，李愛綺表示知道單親壓力大，而自己跟先生也是一路辛苦在照顧孩子，「自己出去生活就知道有多不容易」。

李愛綺妹妹之後幫李妍瑾直播賣衣服，某次兩人喝酒聊天，妹妹說到之前爸媽生病住院，姊姊沒幫忙，李妍瑾一聽就替她抱不平，說要去跟媒體爆料，結果事情傳到李愛綺耳裡，讓她超氣，還原了事情的真相，表示爸媽當天住院，妹妹打了電話來，她當時在錄影，就要妹妹先去醫院，之後過去幫忙，直言自己怎可能不管爸媽？「我爸媽聽到都覺得很好笑，他們都可以出來幫我做證」。

至於李妍瑾的爆料行為，李愛綺覺得莫名，一來李家的事情跟她有何關係？覺得她怎可只聽到事情的部分就去爆料？推測李妍瑾一定會說自己是站在正義的立場，李愛綺有求證妹妹，妹妹說當時只是喝酒發牢騷，有些情緒，「但旁邊人不應該搧風點火吧，李妍瑾你弄我幹嘛？」李愛綺強調自己跟她真的不熟，痛批：「李妍瑾你是要炒新聞嗎？把人家家裡搞亂七八糟」，表示妹妹也說李妍瑾喝醉後，根本沒辦法阻止對方，李愛綺表示自己跟李妍瑾連見面都沒有過，直呼：「真的很衰！」

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