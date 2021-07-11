超羨慕！金門18歲以上到本島就學下周開放打疫苗

金門縣接種疫苗年齡再往下修，楊鎮浯縣長今天宣布，18歲以上赴台就學的學生14日開放專線及網路預約，下周末開始施打。
楊鎮浯表示，縣府府在整個疫苗的施打策略，會隨著疫苗庫存、新疫苗到貨、施打站醫護能量的調派，來決定每一波的施打策略。這2周來，在縣府團隊努力之下已逐步加強疫苗覆蓋率，同時在檢視了疫苗庫存與醫護接種量能，決定開放「金門籍18歲以上赴台就學學生」施打疫苗，保障疫情相對平穩的金門籍子弟赴台灣熱區或其它3級警戒區就讀的安全。
縣衛生局也說明，凡具「金門籍18歲以上赴台就學學生」資格者，下周規劃開打，縣府將採網路及電話雙軌制預約方式，預計在7／14(下周三)開始接受預約，縣府會在下周末設立接種專場。屆時應帶身分證、健保卡以及學生證或入學通知等證件到場。具體預約細節將於明日(7／12)公布。
楊鎮浯並再度澄清，縣府7／8開放僅限「金門縣籍」40歲(民國70年12月31日以前出生者) 至49歲鄉親可施打AZ疫苗，目前全國仍維持3級警戒，請減少人流，以免造成金門防疫破口。
楊鎮浯強調，只要疫苗打完了，就一定會再跟中央爭取，請符合接種資格，盡快踴躍接種，提高全島疫苗覆蓋率和群體免疫力。未來，縣府也會視中央提供之疫苗數及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，請鄉親放心。
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