妙天禪師2017年控訴遭亞太財金顧問公司誘使投資9100萬元，北檢依詐欺等罪起訴亞太公司前後任董事長楊岐、周武雄、營運長邱淑娟等人，台北地院裁定楊、周、邱再延長境管8月。

亞太財金顧問公司成立於2005年，由台緬經貿文化交流協會理事長楊岐創辦，周武雄則曾任高雄銀行董事長。公司曾在財經界風險管理領域頗有知名度。

妙天指控亞太財金早有財務問題，卻以不實財報等資料，宣稱公司前景看好，投資獲利穩健，讓他以「財團法人釋迦牟尼佛救世基金會」名義，於2013年入股亞太，分別匯入4000萬、5100萬一共9100萬餘元投資款。

妙天事後發現，亞太財金營運有問題，當年度虧損超過1.5億元，累計虧損高達3億，認為被騙，對其前後任董事長楊岐、周武雄、營運長邱淑娟等人提告。北檢去年依詐欺、違反《公司法》、《商業會計法》起訴楊、周、邱等人。

北院審理時，周、楊、邱3人均否認犯行，但合議庭認為，依據檢方起訴資料，3人犯罪嫌疑重大，且目前有多名證人及共同被告尚待進行交互詰問，足認3人有逃亡之虞，有繼續限制出境、出海必要，裁定3人自7月24日起均延長限制出境、出海8月。