現代人工作繁忙，飲食也不正常，常靠充保健食品補充所需營養。營養師高敏敏表示，有不少人怕麻煩，保健食品會一口氣在同一時間吃，不僅浪費錢，保健營養品也無法發揮效用，她分享1張時間表，讓大家在對的時間服用。

高敏敏日前於個人臉書粉專《高敏敏 營養師》分享，許多人常常買了許多瓶瓶罐罐的保健食品，但卻忘記什麼時候服用，因此一口氣全在同一個時間吃，無形中造成浪費，還無法充分發揮其效用，她表示服用時間通常分為3種，分別為空腹吃、飯後隨餐吃及睡前吃。

第一種為空腹吃，飯前至少1小時以上或飯後至少2小時以上。高敏敏表示，這類型的保健食品為滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品、膳食纖維、青汁、菊苣纖維及綠藻。另外，營養品中含有鈣、鐵、鎂、膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖也建議空腹服用為佳。

高敏敏分享營養品最佳服用時間。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

第二種為隨餐吃，意即跟著餐一起吃，或吃完保健食品立即吃飯。高敏敏說，這類的保健食品通常為水溶性營養B群、葉酸、維生素C、綜合維他命；脂溶性營養為維生素ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂；莓果萃取則為藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓；酵素類有鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素。

另外，薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝及含有鈣、鈣及鎂的保健食品，也以隨餐吃效果最好。

最後，第三種為睡前吃，包括含有鈣質、鐵質、維他命Ｃ、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量B群及葉酸。高敏敏提醒於睡前30分鐘以內服用，但須注意鈣、鐵質不可同時食用，因兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收，若想補充鐵與鈣質，建議每天輪流吃，空腹時吃鐵劑、睡前吃鈣片方式服用。

高敏敏強調，每款保健食品都有其特性，再加上每個人身體狀況不同，因此建議服用時間也會有所不同，除了注意服用時間外，購買前也應看清楚標示，或詢問醫師、藥師，以便了解自身需求。