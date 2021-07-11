麥葛雷格左腳踝受重傷，輸掉了UFC 264的主賽。（路透）

前美國總統川普也到場觀看，並且坐在前排而不是包廂。（路透）

格鬥巨星麥葛雷格(Conor McGregor)11日在拉斯維加斯大戰宿敵波瑞耶(Dustin Poirier)​，這場UFC 264的主賽結果令人失望，麥葛雷格居然第一回合就受傷，他在最後幾秒的站立對打扭傷了左腳踝。從鏡頭看來，麥葛雷格的腳踝已經扭斷了，醫生要求比賽停止，波瑞耶就這樣取得勝利。

BRO pic.twitter.com/ptcdE4wIUt — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) July 11 2021

麥葛雷格開場就打得很猛，旋踢連發之後頻繁使用踢擊，兩人從站立打到地板。麥葛雷格試圖使用鎖頸技被對手掙脫，波瑞耶趁機用坐山打賺了幾拳，兩人再從地板打到起身對打。但最後沒什麼可說的，麥葛雷格自己弄傷了腳踝跌坐地上，裁判過來檢視之後宣布比賽結束。

憤怒的麥葛雷格不承認失敗，他坐在鐵籠邊不顧疼痛大喊著：「告訴他們，比賽結果是醫生喊停！」他強調波瑞耶並沒有打贏他，只是比賽意外中斷而已，他還會再回來的。當然比賽結果仍是波瑞耶獲勝，紀錄上是醫生中斷比賽。

兩人首次交鋒在2014年的羽量級賽事，麥葛雷格第一回合就KO波瑞耶。然而今年1月雙方改在輕量級交手，麥葛雷格反而在第二回合遭到TKO。波瑞耶的踢擊強而有力，第2戰把麥葛雷格的雙腿踢到沒力。第3次交手時麥葛雷格如法炮製，採用踢擊還以顏色，但他原本是以拳頭見長，結果弄傷自己的腳。

UFC賽事正式解封，大量格鬥迷與名人前往T-Mobile競技場觀看此戰，包括前總統唐納川普(Donald Trump)。這個場地顯然對川普較為友好，觀眾席響起「USA」的歡呼聲。