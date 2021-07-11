三級警戒以來，台灣疫情一波未平一波又起，民進黨立委管碧玲日前力挺衛福部長陳時中，認為3＋11決策只是輸一次小戰役。對此，國民黨發言人陳偉杰表示，民進黨一面卸責，一面吹噓，「近兩個月三級警戒的民間壓力，為了甩鍋責任，演出一場形同虛設的『偽解封』，超前部署又在哪裡？」

陳偉杰表示，現今政府剛愎自用，「就拿侯友宜市長一再提醒中央的入境普篩來說，就是最積極、最明顯的超前部署。政府非但不做，還集合黨、政、網軍砲轟侯市長及在野黨，結果民進黨政府輸了所謂的『小戰役』，導致防疫破口，枉死了7百多條人命。」

陳偉杰強調，「更可恥的是，政府最近扛不住將近2個月三級警戒的民間壓力，為了甩鍋責任，演出一場形同虛設的『偽解封』，讓各地方只好自行其是，民眾只聽見民進黨的超前吹噓，超前部署又在哪裡？」

陳偉杰表示，台灣民眾現在缺錢、缺水、缺電、缺疫苗，「偏偏遇到這個缺乏遠見的政府，我們還能期待民進黨能有什麼作為，繼續帶領著台灣向前走呢？」