本月7日晚間，前一天才剛更名為蜜橙生活的同程生活正式申請破產。這是2020年以來，第一家倒下的大型社區團購平臺。實際上看到2021年剛過一半，許多大陸火熱投資、產業風口都紛紛倒下，除了社區團購競爭進入下半場外，比特幣價格剛突破6萬美元關口，5月各類虛擬貨幣幣價就紛紛跳水，同時「挖礦」行業隕落，線上教育行業也受到大陸官方一紙令下，行業突然熄火。

據大陸自媒體深燃引述高臨諮詢研究發現，自提的社區團購模式，從前端銷售到後端供應鏈，都沒有核心的商業壁壘。當互聯網巨頭帶著資金技術以及強大的組織能力進來打價格戰，社區團購變成巨頭遊戲，中小玩家無力招架，只能被淘汰出局。

去年大陸社區團購興起、爆紅之後，包含拼多多、美團、滴滴、阿里、京東等互聯網巨頭紛紛下重金佈局，迅速組建團隊在各地搶占市場地，賣菜生意做得如火如荼。反觀過去創業公司爭搶來的市占率逐漸被侵蝕，曾經的社區團購明星專案同程生活就宣佈破產倒閉，凸顯社區團購產業的淘汰賽開始。